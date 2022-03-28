Son dakika haberi | Kırıkkale'de otomobilin ağaçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi | Kırıkkale'de otomobilin ağaçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de otomobilin ağaçlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Kırıkkale'de otomobilin ağaçlara çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin ağaçlara çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

B.T. idaresindeki 06 YDV 22 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan F.T. ile A.F.T. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Güncel, Haberler

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