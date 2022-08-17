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Son dakika haberi! Kırıkkale'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Kırıkkale'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberler: Kırıkkale'de otomobil alım satımı üzerinden bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de otomobil alım satımı üzerinden bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de ikamet eden araç sahibi, internetten anlaştığı kişiye otomobilini satmak için Kırıkkale'ye geldi.

Daha sonra B.T, M.M.M. ve S.B.K. ile satış işlemleri için notere giden araç sahibi, ücretini almadan otomobilin satışını gerçekleştirdi.

Şüpheliler, noterdeki işlemlerin ardından dedelerinden parayı alıp geleceklerini söyleyerek ayrıldı.

Durumdan şüphelenen ve otomobilin parasını alamayan vatandaş, polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, zanlıları galericiler sitesinde otomobili satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden B.T'nin dolandırıcılık suçundan 38, M.M.M. ve S.B.K'nin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu ve birçok ilde benzer dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Kırşehir Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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