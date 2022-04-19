Son dakika haberi... Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsteki bir çantada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, E.T. (24) ve E.T'nin (27) Ankara'dan Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getirileceği ihbarını değerlendiren Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otobüsü Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Tepe"nin de katıldığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çanta içerisinde 15 gram skunk ve 278 ecza maddesi bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılıktan serbest bırakıldı.