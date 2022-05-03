Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de 4'ü çocuk 9 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 4'ü çocuk 9 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi'nde yaşayan Şarlayan ailesi, yemeğin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri gösterdi.

İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, Asiye (14), Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan'ı (54), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Yedikleri balıktan zehirlendikleri şüphelenilen 4'ü çocuk 9 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

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