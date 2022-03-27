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Son dakika haberi | Kırıkkale'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinin plastik atıklarının bulunduğu kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tesiste hasar oluştu.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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