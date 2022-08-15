Son dakika haberi! Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi, ağır yaralı Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, yurt yemekhanesinin çatısında çalışırken, beton zemine düşen Ethem Ö. (57), ağır yaralandı. KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, yurt yemekhanesinin çatısında çalışırken, beton zemine düşen Ethem Ö. (57), ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, kız öğrenci yurdunun yemekhane binasında meydana geldi. 2 katlı binanın çatısındaki yağmur oluklarını değiştirmeye çalışan Ethem Ö., iddiaya göre, ayağını boşluğa basınca 10 metreden zemine düştü. Ethem Ö., düştüğü yerde hareketsiz kalırken, görevlilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ethem Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Burak Can Yahşihan Güncel Haberler Son Dakika

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