Son dakika haberi: Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de bir kişi, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kırıkkale'de bir kişi, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinden gelen silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi, Ali Ö'nün kapısını çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye girdi. Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edilen Ali Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ö'nün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen Ali Ö'nün 4 çocuk babası olduğu belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen 112 Acil Çağrı Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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