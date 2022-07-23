Son dakika haberi... KIRIKHAN'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU 2 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan operasyonda 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan operasyonda 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Alpaslan Mahallesi'nde A.G.. ile H.S.'ye ait evlere baskın yaptı. Yapılan aramalarda 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. A.G. ve H.S. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel