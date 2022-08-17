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Son dakika haberi | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Son dakika gündem haberi: İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık arazide ekili 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde ormanlık arazide ekili 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'nün ormanlık arazide Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin teknik ve fizik takibi sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, ormanlık alanda dikili 68 kök Hint keneviri ile evde 1 pompalı tüfek bulundu.

Gözaltına alınan H.Ö'nün 2 suçtan arama kaydığı bulunduğu belirlendi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

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