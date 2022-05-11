Son dakika haberi... Kilis'teki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

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Son dakika haberi... Kilis'teki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika haberi... Kilis'teki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Kilis'te bir kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde dün yaşanan kazada ağır yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Suriye uyruklu İbrahim Aişe (22), buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Suriyeli İbrahim Aişe yönetimindeki 79 MA 3570 plakalı motosiklet, dün Ekrem Çetin Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan aynı ülke vatandaşı Muhammed Kebi'ye (62) çarpmış, Kebi hayatını kaybetmişti.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Devlet Hastanesi, Suriye, Kilis, Güncel, Haberler

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