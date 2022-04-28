Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Son dakika haberi | Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı

Son dakika haberleri... Kilis'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kilis'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 89 olayda gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 624,66 gram metamfetamin, 36,66 gram esrar, 6,03 gram bonzai, 0,44 gr eroin, 434 adet extacy, 368 captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek ele geçirildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kilis, Güncel, Haberler

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