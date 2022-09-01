İtfaiye personeli, nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
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Görüntü Dökümü: Kedi yavrusuna itfaiye personelinin kalp masajı yapması Kedinin çıkarıldığı kuyu Kilis'te itfaiye personeli, nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü KİLİS - Kilis'te itfaiye ekipleri tarafından, düştüğü kuyudan çıkarılan ve nefessiz kalan kedi yavrusu, kalp...
Görüntü Dökümü:
Kedi yavrusuna itfaiye personelinin kalp masajı yapması
Kedinin çıkarıldığı kuyu
Kilis'te itfaiye personeli, nefessiz kalan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
KİLİS - Kilis'te itfaiye ekipleri tarafından, düştüğü kuyudan çıkarılan ve nefessiz kalan kedi yavrusu, kalp masajıyla hayata döndü.
Gaziler Mahallesi'nde dün gece besledikleri kedi yavrusunun su kuyusuna düştüğünü gören ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kediyi yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyudan 3 saatlik çalışma sonucu çıkardı.
Hareketsiz olan kedi, itfaiye personelinin kalp masajı sonrasında canlandı.
Ekipler, kedi yavrusunu tedavisi için Kilis Belediyesine bağlı veterinere teslim etti.