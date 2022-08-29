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Son dakika haberi... Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

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Son dakika haberi... Kilis'te çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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