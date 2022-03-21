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Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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KİLİS'te, 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan A.İ., jandarma ekiplerince yakalandı.

KİLİS'te, 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan aranan A.İ., jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'PKK terör örgütü üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.İ.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptığı araştırmayla adresini saptadığı A.İ.'yi operasyonla yakaladı. A.İ., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Kilis'te, aranan PKK şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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