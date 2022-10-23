Son dakika haberi! Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın 2 gündür söndürülemiyor Güncel Haberler Son dakika habere göre Tanzanya'da Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerinde çıkan yangının 2 gündür söndürülemediği bildirildi. Tanzanya'da Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerinde çıkan yangının 2 gündür söndürülemediği bildirildi. The Citizen gazetesinin haberine göre, Karanga-Baranko bölgesinde cuma akşamı çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen yangın söndürme uçakları yoğun duman nedeniyle müdahalede bulunamadı. Kilimanjaro Bölgesi Başkanı Nurdin Babu, yangın söndürme uçaklarının bölgede iki kez tur attığını ancak yangının sürdüğü yere ulaşamadıklarını söyledi. Yüzlerce itfaiye görevlisinin yanı sıra polis, asker ve işçilerin dahil olduğu yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, dağcıların uğrak yeri olan dağda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel Tanzanya Citizen Afrika Güncel Haberler Son Dakika

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