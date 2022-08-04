Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta Korucu Şehit Mehmetoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü mayın patlaması sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Kerem Mehmetoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü mayın patlaması sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Kerem Mehmetoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere Katliamında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret ettiği Şırnak'ta, eşi Selvi Kılıçdaroğlu birlikte; salı günü mayın patlaması sonucu şehit olan Güvenlik Korucusu Kerem Mehmetoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı dileklerini iletti.
ANKA / Güncel