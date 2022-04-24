Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerlerin aileleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 3 askerin aileleriyle telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un aileleriyle telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.