Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: "Kktc'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı Kutluyor; Şehitlerimizi ve Ebediyete İntikal Etmiş Gazilerimizi Rahmetle, Hayattaki... - Haberler

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Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: "Kktc'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı Kutluyor; Şehitlerimizi ve Ebediyete İntikal Etmiş Gazilerimizi Rahmetle, Hayattaki...

ANKA - Güncel
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Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu: 'Kktc'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı Kutluyor; Şehitlerimizi ve Ebediyete İntikal Etmiş Gazilerimizi Rahmetle, Hayattaki...

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs Türkleri için varoluş mücadelesinin en önemli günlerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kıbrıs Türkleri için varoluş mücadelesinin en önemli günlerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor; şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Kılıçdaroğlu mesajı şöyle:

"Kıbrıs Türkleri için varoluş mücadelesinin en önemli günlerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyor; şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi şükranla anıyorum."

ANKA / Güncel

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kıbrıs Barış Harekatı Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs Güncel Haberler Son Dakika

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