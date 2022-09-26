Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu, Işid'in Şehit Ettiği Er Fethi Şahin'in Ailesini Konya'da Ziyaret Etti.

Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD silahlı terör örgütünün 2016 yılında şehit ettiği iki Türk askerinden biri olan Fethi Şahin’in ailesini Konya’daki köy evinde ziyaret etti. TBMM açıldıktan sonra konuyu Meclis'in gündemine taşıyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu olayın faillerinden birisi Türkiye’de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra bunun serbest bırakıldığını gazeteci İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı? Kimler serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına imkan verdi? Yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste, yargılanıyor. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine, milletine sahip çıkar. Devlet dediğiniz askerin kanını, canını yerde bırakmaz" dedi.

Haber: BERKAY VAROL / Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD silahlı terör örgütünün 2016 yılında şehit ettiği iki Türk askerinden biri olan Fethi Şahin'in ailesini Konya'daki köy evinde ziyaret etti. TBMM açıldıktan sonra konuyu Meclis'in gündemine taşıyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu olayın faillerinden birisi Türkiye'de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra bunun serbest bırakıldığını gazeteci İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı? Kimler serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına imkan verdi? Yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste, yargılanıyor. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine, milletine sahip çıkar. Devlet dediğiniz askerin kanını, canını yerde bırakmaz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu IŞİD'in Suriye'de şehit ettiği askerlerden Fethi Şahin'in ailesini, Konya Çumra'daki Arıkören Mahallesi'de bulunan evlerinde bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyarette CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Konyalı olan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik de eşlik etti.

Mehmet ve Fatma Şahin ile yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu; ailenin, kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, Şahin Ailesi'ne kendilerini misafir ettiği için teşekkür etti. Görüşmenin ardından Mehmet ve Fatma Şahin ile birlikte evin önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"ANNE, BABA BEKLİYOR EVLADINI: IŞİD canilerinin korkunç bir olayı gerçekleştirdiklerini ve iki erimizi şehit ettiklerini biliyoruz. Bu olayın görüntülerini ilk, Denizli'de bir akşam saatinde izlemiştim sosyal medyadan. Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi.

BİR ORDU ÖNCE KENDİ ASKERİNE SAHİP ÇIKAR: Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak, 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne bekliyor evladını, baba bekliyor evladını. Bu arada bizi, daha doğrusu beni en çok üzen olay; olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar. Sahip çıkmak görevidir zaten. Temel görevidir. Askerine sahip çıkacaktır.

KİM BU KATİLİ SERBEST BIRAKTI?: Bu olayı, TBMM açıldığında parlamentonun gündemine getireceğiz. Allah nasip eder, iktidar olursak; bu olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkaracağız. Aileleri bilgilendireceğiz. Eğer, askerlerimiz şehit olduysa onları kendi topraklarına getireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz.

KİM BU KATİLİ SERBEST BIRAKTI: Başka bir acı olay daha. Bu olayın faillerinden birisi Türkiye'de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra bunun serbest bırakıldığını; bir gazeteci arkadaşımız, sayın İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kim bu katili serbest bıraktı? Kimler serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler, nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına imkan verdi? İsmail Saymaz yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste ve yargılanıyor.

BÜTÜN AYRINTILARI İKTİDAR OLDUĞUMUZDA AÇIKLAYACAĞIZ: Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine sahip çıkar, milletine sahip çıkar. Devlet dediğiniz askerin kanını yerde bırakmaz, canını yerde bırakmaz. Devlet dediğiniz kurum; askerleri alır, şehit olduysa kendi topraklarına getirir. 6 yıl geçti. Akıbeti meçhul. Olacak şey değil, kabul etmiyorum. Bütün ayrıntıları iktidar olduğumuzda açıklayacağız, kamuoyunun bilgisine sunacağız.

DEVLET OLARAK GELİP AİLE İLE HELALLEŞECEĞİZ. ANNE, BABA İLE HELALLEŞECEĞİZ: Bütün bu ayrıntılar ortaya çıktıktan sonra da devlet olarak gelip aile ile helalleşeceğiz. Anne ile helalleşeceğiz, baba ile helalleşeceğiz. Bizim bu konudaki hedefimiz, bu konudaki ilkemiz budur. Toplumla kucaklaşmak. Acılar yaşanır, ama acıları paylaşmak zorundayız. Doğruları ailelerin önüne koymak zorundayız. Aileler beklenti için olamaz, beklenti içinde kalmamalı. Ben defalarca söyledim. ya kışlaya siyaseti sokmayın, adliyeye siyaseti sokmayın dedim. Buralar olmaz. Camiye siyaseti sokmayın, buralarda siyaset olmaz. Eğer kışlaya siyaseti sokarsanız, tablo… 6 yıldır aile bekliyor ama ne olacağını kimse bilmiyor. Olacak şey değil."

Şahin Ailesi, Kılıçdaroğlu'na kendilerini ziyaret ettiği için teşekkür ettiler.

FETHİ ŞAHİN KİMDİR?

IŞİD terör örgütünün 2016 yılında, Suriye'de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin'i (26) şehit etmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Şahin'in ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektupta, "Sefter Taş'ın şehit olduğu söylenirken abimin akıbetinin belli olmaması bizi derin bir hüzne boğuyor. Abime ne olduğunu bilmek hakkımız, bir bilgi istiyoruz" diye yardım istemişti.

IŞİD'in yayınladığı görüntülerde iki Türk askerini şehit eden teröristin, Türk vatandaşı IŞİD'li Talip Akkurt olduğu yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki IŞİD yargılamalarına giren belgelerde ise iki askerin görüntüsünü çektirip, servis ettiren kişinin de IŞİD'in sözde medya bakanı Ömer Yetek olduğu anlaşılmıştı. Yetek, itirafçı olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Akkurt'un ise Suriye'de SİHA saldırısı sırasında öldüğü ileri sürüldü.