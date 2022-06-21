Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu: Erdoğan Maaşına Zam İstemiş, Güya Ücretli Rolü Oynuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan maaşına zam istemiş, güya ücretli rolü oynuyor…" Notuyla bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istemiş, güya ücretli rolü oynuyor…" notu ile paylaştığı videoda konuşmasının şu bölümüne yer verildi:

"BU ROLLERİ FALAN BIRAKSIN. SENİN ÇOCUKLARININ NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ. MİLYON DOLARLARLA NASIL OYNADIKLARINI BİLİYORUZ"

"Erdoğan perişan vaziyette galiba. Geçinemiyor herhalde öyle anlaşılıyor. Maaşına yüzde 40.4 oranında zam istemiş. Şunu söylemek istiyor. 'O kadar çok zam geldi ki fiyatlara, ben de etkilendim, benim de maaşıma zam olması lazım. Asgari ücretliye vereceğiz ama biraz bana da olması lazım. Benim durumum da iyi değil' deyip, yüzde 40.4 zam geliyor. Erdoğan; ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri falan bıraksın. Senin çocuklarının ne yaptığını biliyoruz. Milyon dolarlarla nasıl oynadıklarını biliyoruz. Amerikalara nasıl milyon dolarlar transfer ettiklerini biliyoruz. Manhattan'da nasıl gökdelenler inşa ettiklerini biliyoruz. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini nasıl aldıklarını biliyoruz. Biz bunların tamamını biliyoruz. Bu millete sözümdür. Bu milletten çalınan her kuruşu geri alıp bu millete geri vereceğim tekrar. Her kuruşu. Bu milletin alın terinden tüyü bitmemiş yetimin hakkını alacaksın. Gökdelenler yapacaksın, çiftlikler alacaksın, Kılıçdaroğlu seyredecek, yemezler efendim, ben seyretmem. Ben o parayı alacağım. Getireceğim, kendi ülkemin Hazine'sine koyacağım."

ANKA / Güncel