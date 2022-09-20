Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu: Atama Bekleyen Sağlıkçılar, Bu Süreçte Defalarca Sözlerin Tutulmadığını Gördü. Artık Sabredilecek Hiçbir Durum Kalmadı. Gündemime Aldım Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen sağlıkçılara ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek şunları kaydetti: "Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım. FK 2020 Atama Sözünü Tut." Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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