Son dakika haberi... Keşan'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'nin Keşan ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan şüpheliler O.M. ve H.A.S'nin üst aramasında 1,98 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Güncel AA / Gökhan Zobar Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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