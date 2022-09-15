Son dakika haberi! Keşan'da silahla tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Keşan ilçesinde silahla tehdit suçundan aranması olan zanlı tutuklandı. Keşan ilçesinde silahla tehdit suçundan aranması olan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre silahla tehdit suçundan aranması olan A.E, Büyük Cami Mahallesi'nde bir otelde polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Zobar Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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