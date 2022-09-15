Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Keşan'da silahla tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Keşan'da silahla tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Keşan ilçesinde silahla tehdit suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Keşan ilçesinde silahla tehdit suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre silahla tehdit suçundan aranması olan A.E, Büyük Cami Mahallesi'nde bir otelde polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Keşan Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title