Son dakika haberi! Kerkük'te uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişinin yakalandığı belirtildi. Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişinin yakalandığı belirtildi. Kerkük Polis Müdürü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük polis müdürlüğü bünyesindeki narkotik ekiplerin, kent merkezindeki Panca Ali semtinde üç adrese eş zamanlı baskın düzenlediğini söyledi. Nuri, baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 16 kişinin yakalandığını ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı. Iraklı yetkili ayrıca söz konusu uyuşturucu maddenin yurt dışından temin edildiğini bildirdi. Güncel AA / Ali Makram Ghareeb Narkotik Kerkük Irak Güncel Haberler Son Dakika

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