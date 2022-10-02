Son dakika haberi: Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası girişindeki kontrol noktasından geçmek isteyen bir araçtan şüphelenen güvenlik güçleri, durdurdukları araçta bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Yolculardan dördünün terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ve sahte kimlik taşıdıkları belirlendi. Zanlıların ilk ifadelerinde, DEAŞ mensubu olduklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

Yakalanan DEAŞ mensuplarının işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.