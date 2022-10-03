Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ saldırısında bir Irak askeri yaralandı

Irak'ta Kerkük'ün güneyindeki kırsal bölgede terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir Irak askerinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Vadi Şay bölgesinde devriye gezen Irak ordusuna ait bir aracın bombalı saldırıya uğradığını belirtti.

Nuri, kısa süre önce terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yola yerleştirilen bombanın askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatılması sonucu bir askerin yaralandığını söyledi.

Iraklı yetkili, yaralı askerin en yakın hastaneye kaldırıldığını ve bölgede operasyon başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.