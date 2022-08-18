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Son dakika haberi! Kepez'de Antalya Şehir Hastanesi için yeni yol yapıldı

Son dakika haberi! Kepez'de Antalya Şehir Hastanesi için yeni yol yapıldı

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Son dakika haberlerine göre Kepez Belediyesi, Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımını sağlayacak Zeytindalı Caddesini hizmete soktu.

Kepez Belediyesi, Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımını sağlayacak Zeytindalı Caddesini hizmete soktu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan ve genişliği 25 metreye kadar çıkarılan Zeytindalı Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Antalya Şehir Hastanesi yapısını gördükçe büyük bir sevinç duyduklarını dile getiren Tütüncü, "Antalya Şehir Hastanesi Cumhuriyet Antalyasının en büyük yatırımlarından birisi. Hastanenin yapılması, insanların hizmetine sunulması açıklamayı gerektirmeyecek kadar önemli bir eser. Bu eserin Kepez'de olması ise ayrıca önemli. Çünkü bu hastane Kepez'i de geliştirecek, ihya edecek, etrafa sosyal hareketlilik sağlayacak bir eser." dedi.

Tütüncü, Zeytindalı Caddesinin hastane için açtıkları son cadde olduğunu vurgulayarak, caddenin hem bölgeye katkı sağlayacağını hem de şehrin trafiğini rahatlatacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel

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