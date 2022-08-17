Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kenya Devlet Başkanı Ruto seçim sonuçlarına ilişkin davaya müdahil olacaklarını söyledi

Son dakika haberi | Kenya Devlet Başkanı Ruto seçim sonuçlarına ilişkin davaya müdahil olacaklarını söyledi

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, seçim sonuçlarının mahkemeye gitmesi halinde davaya müdahil olacaklarını söyledi.

Kenya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı William Ruto, seçim sonuçlarının mahkemeye gitmesi halinde davaya müdahil olacaklarını söyledi.

Ruto, seçime girdiği Kenya Kwanza koalisyonunun seçilmiş isimleriyle bir araya geldiği toplantıda, halka ifade özgürlüğünü sağlama ve demokratik değerleri koruma sözü verdi.

Rakibi Raila Odinga'nın sonuçları kabul etmeyerek mahkemeye gideceğini açıklamasına ilişkin de konuşan Ruto, "Eğer mahkeme süreci olacaksa bunun içerisinde olacağız, çünkü bizler demokratız ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki kamu çalışanlarının siyasetten uzak durarak Kenya halkına hizmet etmesini isteyen Ruto, Kenya halkının çöpe atacak zamanı olmadığını dile getirdi.

Ruto toplantıda 10 bağımsız vekilin de koalisyona katıldığını duyurdu. Vekillerin katılımıyla Kenya Kwanza koalisyonu mecliste 170 vekille çoğunluğu elde etmiş oldu. Odinga'nın içinde olduğu Azimio koalisyonunun vekil sayısı ise 161.

Kenya Seçim Komisyonu, ülkede 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Odinga seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve yargı yoluna başvuracaklarını açıklamıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Kenya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title