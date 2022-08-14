Son dakika haberi! KEMAL KILIÇDAROĞLU: KAVGA EDEN BİR TÜRKİYE İSTEMİYORUZ

Son dakika gelişmesine göre CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen helalleşme buluşmasında yaptığı konuşmada, "Kamplaşan bir Türkiye istemiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "Helalleşme Buluşması" na katıldı. Çeşitli nedenlerle 'mağdur' olan kişilerle bir araya gelinen buluşmaya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Buluşmada ilk olarak kürsüye çıkan vatandaşlar mağduriyetlerini anlatarak fikir ve önerilerini sundu. Daha sonra konuşmaları dinleyen Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak programa katılanlara hitap etti.

"KAVGA EDEN BİR TÜRKİYE İSTEMİYORUZ"

"NİYE KAVGA EDİYORUZ?"

"HELALLEŞME BİR OY İSTEME DEĞİLDİR"

"HAKKIM SİZLERE HELAL OLSUN"

Kılıçdaroğlu, "Gönlümü sizlere açtığını bilmenizi isterim. Yüreğimi sizlere açtığımı bilmelisiniz. Helallik, evet. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene de ben saygı duymak zorundayım" diyerek sözlerini noktaladı.