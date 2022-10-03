Kılıçdaroğlu'ndan Brezilya ve Bosna Hersek'teki genel seçimlere ilişkin paylaşım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brezilya ve Bosna Hersek'teki genel seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Brezilya ve Bosna Hersek'teki genel seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bosna Hersek'te gerçekleşen genel seçimlerde, muhalefet blokunun desteğini alarak seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Denis Becirovic'i kutluyor, seçim sonuçlarının Bosna Hersek halkına hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, Brezilya'da düzenlenen seçimlerde, otoriter siyasi anlayışa karşı ilk turu geniş ittifak siyasetiyle önde tamamlayan Lula da Silva'nın, 30 Ekim'de ikinci turu gerçekleştirilecek seçimi zaferle sonuçlandırmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel