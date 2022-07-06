Son dakika haberi... 'Kediye seslenme' tartışmasında arkadaşını öldüren sanığın 'Tabi ki öleceksin' dediği iddiası

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde gördüğü kediye "Gel, oğlum buraya" diyerek seslenen Erhan Yazıcı'nın (41) bu sözünü üzerine alınan ve çıkan kavgada arkadaşını pompalı tüfekle öldüren Orhan Tayoğlu'nun (58) yargılandığı davanın duruşmasında tanık M.Y., "Erhan 'Ölüyorum' diyerek yere yığıldı. Sanık Orhan'ın 'Tabi ki öleceksin' diye seslendiğini duydum" dedi.

Olay, 7 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Kendi arkadaş grupları ile alkol alan Orhan Tayoğlu ile Erhan Yazıcı, bir süre sonra karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Diğer kişilerin araya girmesi ile tartışma son buldu. Taraflar ayrıldıktan yarım saat sonra Yazıcı, elinde bıçakla geri döndü. Erhan Yazıcı, kendini savunmak isteyen Tayoğlu'yu elinden bıçakladı. Otomobilindeki pompalı tüfeği alan Orhan Tayoğlu da Erhan Yazıcı'ya ateş edip vurdu. Hastaneye kaldırılan Erhan Yazıcı, 13 gün sonra 20 Şubat'ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Orhan Tayoğlu ise ifadesinin ardından tutuklandı.

Sanık Tayoğlu ise suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Orhan Tayoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.