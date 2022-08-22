Son dakika haberi! Keban'da çıkan örtü yangını söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberi... Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü. Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Denizli köyü kırsalında gece henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın 30 dönümlük alanda zarara yol açtı. Kaymakam Hasan Akbulut, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerden bilgi aldı, çalışmalarla ilgili incelemede bulundu. Güncel Kaynak: AA / Pirhasan Doğan Denizli Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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