Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Son dakika haberi: Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları için Kırgızistan'da gezi ve kültür programı düzenlendi

Son dakika haberler: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Kırgız kültürü ve geleneklerini daha yakından tanımaları amacıyla özel program gerçekleştirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Kırgız kültürü ve geleneklerini daha yakından tanımaları amacıyla özel program gerçekleştirildi.

Konuk cumhurbaşkanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yarın yapılacak "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı" için Kırgızistan'a geldi.

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ülkenin incisi olan Issık Göl'de tekne turu yaptı ardından konuk cumhurbaşkanlarına Nomad Etno Kompleksi'nde Kırgız kültürü ve gelenekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlarına, Kırgız halkının geleneksel çadır evleri, kıyafetleri, el sanatları, folkloru, oyunları, türküleri, çeşitli at oyunları, kartal ve köpeklerle av oyunları ve at üstündeki tecrübeli binicilerin hünerleri sergilendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonundaki program renkli görüntülere sahne oldu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title