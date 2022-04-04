Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gelecek ay Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gelecek ay Türkiye'ye resmi ziyaret yapacağı bildirildi.

Tokayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada, İki liderin bir birlerini Ramazan ayının başlaması dolayısıyla tebrik ettikleri ifade edildi. Açıklamada, mart ayında Kazakistan ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30'uncu yıldönümünü kutladıkları belirtildi.

Açıklamada, görüşmede devlet başkanların ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde olumlu dinamiği memnuniyetle karşıladıklarına işaret edilerek, "Kasım Cömert Tokayev, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara, daha sonra 10 milyar dolara çıkarılmasının önemini belirtti" denildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayında Cumhurbaşkanı Tokayev'in Türkiye'ye yapması planlanan resmi ziyaretin iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin gelişmesine yeni ivme kazandıracağından umutlu olduğunu belirttiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanların uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik çabalarını takdirle karşıladığı aktarıldı.

(Aliia Raimbekova/İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel