Son dakika haberi: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, BM 76. Genel Kurul Başkanı Şahid ile görüştü

Son dakika haberleri... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Şahid ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Şahid ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Orta Asya turu kapsamında iki günlük resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Şahid'i, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul etti.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Şahid'in ziyaretinin Kazakistan ile BM arasındaki iş birliğini daha da genişletmek açısından önemli olduğunu belirtti.

BM'nin küresel barışı, güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmedeki istisnai rolüne dikkati çeken Tokayev, BM 77. Genel Kurulu oturumunun tüm liderlerin insanlık adına aranan çözümleri önermek üzere yapıcı bir atmosferde bir araya gelmeleri için eşsiz bir fırsat olduğunu kaydetti.

Şahid, ziyareti kapsamında Kazakistan Dışişleri Bakanı, Senato Başkanı ve sivil kuruluş temsilcileri, gençler ve akademisyenler ile bir araya gelecek.