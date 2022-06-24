Son dakika haberi! Kazadan dönen itfaiye ekibinin aracı bariyerlere çarptı: 3 yaralı Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan itfaiye aracı bariyerlere çarptı. ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan itfaiye aracı bariyerlere çarptı. 3 itfaiye erinin yaralandığı kazanın ekibin başka bir kazaya müdahale edip, döndükleri sırada yaşandığı belirtildi. Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-Ereğli kara yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kızılcakese köyündeki trafik kazasında sıkışan şoförü kurtardıktan sonra dönüşe geçen Kozlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibinin kullandığı 67 DZ 719 plakalı itfaiye arama-kurtarma aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkınca bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 itfaiye eri, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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