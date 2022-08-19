Son dakika haberi | Kayseri OSB'de iki iş yeri yangında zarar gördü
Son dakika haber... Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 43. Cadde'de dış ticaret firmasının deposunda başlayan yangın, bitişiğindeki çelik kapı imalatı yapan iş yerine de sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 30 dakikada kontrol altına aldıkları yangını 2 saatte söndürdü.
Yangında iki iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel