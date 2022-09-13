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Son dakika haberi... Kayseri merkezli sahte belge operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Son dakika haberi... Kayseri merkezli sahte belge operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri ve Aksaray'da, sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığında kimlik, diploma ve ehliyet gibi sahte belge düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri ve Aksaray'da, sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığında kimlik, diploma ve ehliyet gibi sahte belge düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden para karşılığında sahte kimlik, ehliyet ve diploma düzenlendiğini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri ve Aksaray'da belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çoğunluğu tıp ve mühendislik fakültelerine ait 19 sahte diploma, 8 kimlik, 15 sürücü belgesi, ikamet izin belgesi, 7 muhtelif kart, 3 sim kartlı kartuş, 2 çipli boş kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı ve taşınabilir bellek ele geçirildi.

Sahte belgeleri bazı illere ve yurt dışına gönderdiği tespit edilen 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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