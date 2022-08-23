Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 8 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 8 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda B.B. ve M.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 parça halinde toplam ağırlığı 41 gram gelen metamfetamin, 1 parça halinde toplam ağırlığı 6 gram gelen sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 2 parça halinde 6.5 gram afyon sakızı, 2 parça halinde 1 gram eroin, 4 adet ecstasy hap, 1 adet captagon, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet rulo folyo ele geçirildi.

Olay ile ilgili 8 şüpheliye işlem yapılırken; B.B. ve M.E. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.