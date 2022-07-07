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Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haberi... Kayseri'deki fuhuş operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü adliyeye götürüldü.

Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü adliyeye götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kentte 45 kadının fuhşa zorlandığı iddiasıyla 4 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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