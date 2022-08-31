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Son dakika haberi! Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

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Son dakika haberi! Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı

Son dakika haberine göre Kayseri'de yaralı bulunan ibibik kuşu tedavi altına alındı.

Kayseri'de yaralı bulunan ibibik kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki kontrolleri sırasında uçma güçlüğü çeken ibibik bulundu.

Yırtıcı hayvan saldırısı sonucu kanadından yaralandığı değerlendirilen kuş, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki veteriner hekime teslim edildi.

İbibik, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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