Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu taşıdıkları otomobili yakmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin batı illerinden uyuşturucu getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin seyahat ettiği otomobil takibe alındı.

Polis, kent merkezinde aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar, kapıları kilitleyerek içinde 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobili benzin döküp yakmaya çalıştı.

Gözaltına alınan S.E, Ö.F.K ve İ.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Güncel, Haberler

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