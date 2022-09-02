Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında merkez Kocasinan ilçesi Güllük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği ile yapılan operasyonda, 60 adet captagon hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan Suriye uyruklu E.A. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel