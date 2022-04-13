Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, ayakkabı içine gizlenen toplam 45 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ve şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.