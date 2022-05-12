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Son dakika haberi: Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Son dakika haberi: Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, narkotik polisinin 8 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, narkotik polisinin 8 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 94,63 gram metamfetamin, 17,12 gram bonzai, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi. Şüphelilerden 26'sına 'uyuşturucu madde kullanma', 6'sına da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapıldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

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