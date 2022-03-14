Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yabancı uyruklu A.S'nin çantasında arama yaptı.

Aramada 100 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan O.T. ve M.Y'nin Gaziantep'ten getirdikleri uyuşturucuyu kentte satacakları bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların otomobilinde arama yaptı.

Aramada 1000 gram esrar bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Gaziantep, Kayseri, Güncel, Haberler

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