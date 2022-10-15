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Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, çetele defteri ve folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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