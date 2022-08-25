Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi... Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haber: Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ve Develi ilçe jandarma komutanlıkları ile JASAT ekiplerinin katılımıyla Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazıda elde ettikleri tarihi eserleri satacakları öne sürülen K.Ö. ve Ö.T. yakalandı.

Evde yapılan aramada, Roma veya Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre yüksekliğinde, 46 santimetre eninde desenli sütun başlığı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Jandarma Kayseri Develi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title