Son dakika haberi! Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberi! Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haberi! Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.

Önlem alınan bölgedeki yangın 6 saat sonra söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Yeşilhisar, Kayseri, Yangın, Milli, Güncel, Haberler

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