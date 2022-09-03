Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kayseri'de polis ekipleri denetim yaptı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Kayseri'de polis ekipleri denetim yaptı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 134 kişi sorgulandı, 10 aracın sürücüsüne 27 bin 131 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 134 kişi sorgulandı, 10 aracın sürücüsüne 27 bin 131 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı" suçları ile mücadele kapsamında çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 32 motosiklet, 74 araç ve 134 kişi sorgulandı. Denetimlerde, 2 araç trafikten men edildi ve 10 aracın sürücüsüne 27 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tragger Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title